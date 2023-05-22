تفاصيل نهائي يانغ أفريكانز- اتحاد الجزائر

كشف الاتحاد التنزاني لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير لقاء ذهاب نهائي كأس الكاف بين نادي يانغ أفريكانز واتحاد الجزائر المبرمج يوم الـ 28 من الشهر الجاري على ملعب " بينجامين مكابا" ستاديوم بداية من الساعة الرابعة مساء.

ووفق المصدر ذاته، فإن الحكم جون جاك نغامبو ندالا من جمهورية الكونغو سيدير اللقاء بمساعدة كل من الجنوب إفريقي "توسي غرانفيل"و" أوليفيي كابيني سافار" من جمهورية الكونغو كذلك.

وأسند الاتحاد الإفريقي، مهمة الإشراف على تقنية الفيديو المساعد للكيني "بيتلا واوير كاماكو" رفقة حكم من جنوب إفريقيا وآخر من السودان.

يذكر أن اتحاد الجزائر، انهزم عشية أمس أمام متذيل ترتيب المحترف الأول نادي بارادو بهدفين لواحد، وأصدرت إدارة الفريق بعدها بيانا بعدها تدين فيها الظلم والمهزلة التحكيمية التي عرفها اللقاء.