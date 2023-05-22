غليزان: مروجو السموم في شباك الأمن

أوقفت مصالح أمن دائرة الحمادنة في غليزان 04 أشخاص بحوزتهم 138 قرص مهلوس، وكمية من المخدرات، ومبلغ مالي من عائدات الترويج، وهذا بعد نصب نقطة مراقبة أمنية من قبل ذات المصالح أفضت إلى توقيف شخص مشتبه فيه على متن دراجة نارية، بحوزته 15 قرصا وكمية من المخدرات.

وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها المصلحة بالتنسيق مع النيابة المحلية من تحديد هوية ممونه وتوقيفه أين تم ضبط خلال عملية تفتيش محله على 63 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم، فيما تم توقيف شخصين آخرين كانا برفقته أين تم ضبط بحوزتهما على 60 قرصا مهلوسا، ودراجة نارية كانت تستعمل في ترويج هذه السموم.

في سياق أخر، تمكنت مصالح أمن دائرة زمورة من وضع حد لنشاط أحد مروجي المخدرات وحجز 50 غراما من الكيف، حيث كان يبيعه مستعملا سيارته، وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.