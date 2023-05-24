أدرار: الإطاحة بجماعة تمتهن تزوير النقود

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة زاوية كنتة في ولاية أدرار من توقيف ثلاث أشخاص بحوزتهم أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج كانوا بصدد طرحها للتداول بصفة غير قانونية، حيث تمثلت المحجوزات الإجمالية التي وجدت عند هؤلاء في 531 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج بقيمة إجمالية 1.062.000.00 دج و18 قصاصة ورق بيضاء بها مسحوق مهيئة للتزوير، وكذا مبلغ مالي حقيقي قدره 20000 دج يعتبر من عائدات عملية التزوير بالإضافة إلى هاتف نقال متعدد الوسائط، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم تقديم هؤلاء لدى الجهات القضائية المختصة.