مصلحة بمطار الجزائر لتسهـيل نقل جثامين المغتربين

كشفت مؤسسة تسييـر مصالح ومنشآت مطار الجزائر، عن تسهيل إجراءات استلام وتسليم جاثمين الرعايا الجزائريين والأجانب.

وأوضح بيـان لمطار الجزائر، عبر حسابه الرسمي على "الفايســبوك"، أنه " من أجل تسهيل إجراءات استلام وتسليم جثامين الرعايا الجزائريين والأجانب، وضع مطار الجزائر تحت الخدمة مصلحة استلام الجثامين تقع بجانب موقف السيارات للمحطة 2.

وتحتوي هده المصلحة على عدة مكاتب منها:

- مكتب رئيس المصلحة.

- قاعة الاستقبال (والتي يتم إعادة تهيئتها حاليا) ستكون مجهزة بكل مستلزمات الراحة حيث ستحتوي على شاشة لعرض مواقيت الرحلات وموزع المشروبات.

- مكتبان لشرطة الحدود الجزائرية و لمصلحة رخص المرور.

- مكتب المراقبة الصحية للحدود.

-مكتب الخطوط الجوية الجزائرية.

مكتب الجمارك.

-قاعة للصلاة.

وتكمن الإجراءات الإدارية في استقبال المكلفين بالمتوفين (أسر المتوفين أو شركات الدفن الخاصة) في بهو صالة الاستقبال من طرف مصلحة استلام الجثامين وبعد ذلك يقدم ملف المتوفي من طرف عون شركة الطيران. تأخذ البيانات من عند المكلف بالمتوفي، يضيف البيان.

وحسب المصدر، يجب إتباع الخطوات التالية بحيث يقوم أعوان مصلحة حفظ الجثامين بالإجراءات في حالة ما كان المتوفي ليس متعاقد مع شركات الدفن الخاصة.

تقع الاجراءات على شركات الدفن الخاصة إذا كان المتوفي متعاقد معها.

1- أخذ الملف للطبيب المكلف لاستخراج شهادة عدم العدوى.

2- تقديم ملف المتوفي لعون شرطة الحدود لاستخراج محضر العبور الخاص بنقل جثمان المتوفي بين ولايات الوطن.

3- تسليم ملف المتوفي لعون الجمارك لاستخراج رخصة السحب.

4- أخذ الملف الاداري لمصلحة شرطة رخص المرور مع رخصة المرور والبطاقة الرمادية الخاصة بالمكلف بنقل الجثمان، من أجل المصادقة على رخصة المرور لدخوله الى مصلحة الشحن واستلام الجثمان.

كما أعلمت مستخدمي مطار الجزائر أن مصلحة استلام الجثامين تحوز على غرفة تبريد بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من ستة (06) جثامين، وتوفر خدمة الحفظ لمدة أقصاها 24 ساعة في الحالات التالية:

- غياب أو تأخر عائلة المتوفي من أجل استلام الجثمان.

- في حالة الوفاة غير الطبيعية يتم تقديم الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي مصطفي باشا للتشريح وذلك بعد الحصول على الترخيص من السيد وكيل الجمهورية لتسليم الجثمان إلى مصالح الحماية المدنية مرفوق بمصالح الشرطة القضائية.

- تحويل جثامين لوجهة أخرى (عبور لمطار آخر).

- تحويل الجثامين ما بين الولايات جوا.

وتسهر المصلحة على تقديم أفضل خدمة للمستخدمين وبصيغة مجانية حيث تكون أبوابها مفتوحة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساءا. ما عدا هذه الأوقات فمسؤولية تسييرها تعود إلى مدير المداومة للشركة.