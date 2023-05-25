تصريحات والي تيبازة (فيديو)

أكد والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، أن كميات الأمطار المتساقطة بكل من بلديتي القليعة ودواودة بلغت حوالي 140ملم في 12ساعة، وبلغت 162 ملم فيما يخص بوسماعيل وفوكة حتى الصباح وهي كمية معتبرة مما أحدث ضررا على مستوى المنشآت القاعدية.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، قال الوالي أن هذه الأمطار، تسببت في شلل بحركة المرور على مستوى الطريق السريع الرابط بين داوودة وتيبازة.

وأضاف بوستة أن المياه غمرت المنازل على مستوى 3 بلديات، وهي القليعة وفوكة وخميستي، كما أكد الوالي أنه تم قطع التيار الكهربائي كإجراء لسلامة المواطنين.