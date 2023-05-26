بومرداس: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المركبات

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وإعادة بيعها عبر إقليم ولاية بومرداس.

وجاءت العملية على إثر معلومات تحصل عليها أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، مفادها وجود شبكة إجرامية بصدد بيع مركبة مسروقة من إقليم بلدية بودواو، على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة من طرف أفراد الفصيلة، أين تم رصد وتحديد مكان تواجد الشبكة.

مكنت العملية من استرجاع المركبة محل السرقة، وتوقيف 4 أشخاص متورطين في القضية، مع حجز سيارة سياحية مستعملة في العملية.

نتائج التحقيق أسفرت عن معالجة وحل عدة قضايا مماثلة عبر إقليم الاختصاص مقترفة من طرف نفس الشبكة.

فور استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأملاك والسرقة بتوافر ظرفي التعدد واستحضار مركبة قصد تسهيل فعلهم وتيسير هروبهم.