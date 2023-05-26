البليدة: ثالث حالة انتحار في أقل من شهر

تدخل مصالح الإنقاذ، عصر جمعة، بحي شعبي عتيق إلى الجنوب من البليدة لتحويل جثة سيدة في الخمسينات من العمر، تم العثور عليها مشنوقة بحرم مسكنها العائلي، تاركة وراءها أسئلة محيرة حول خلفيات الحادث المؤسف، وإن كان الأمر يتعلق بفعل انتحار أم جريمة قتل مفتعلة، وهي الحقيقية التي سيكشف عنها التحقيق الأمني لاحقا.

ويعتبر هذا الحادث الثالث في أقل من شهر، والعاشر منذ حلول العام الجديد، حيث سجلت مصالح الأمن حالات غامضة تم العثور فيها على قصر وشباب مشنوقين منهم من رمى بنفسه من طابق مرتفع، فيما جاءت قضية العثور على شاب مشنوقا في غصن شجرة ومقيد الأطراف بمدخل مدينة بوينان، صادمة وحملت وقتها لغزا، حول الخلفية الحقيقية من وراء الحادث.