تيبازة: وصول مساعدات لوجيستية من ثلاث ولايات

وصلت عصر اليوم الجمعة إلى تيبازة قافلة من المساعدات اللوجيستية تتمثل في شاحنات وآليات قادمة من ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وعين الدفلى لتقديم الدعم في مواجهة الأضرار المسجلة عقب سقوط أمطار غزيرة أمس الخميس تسببت في وفاة طفل وخسائر مادية، حسبما أعلنه الوالي، أبو بكر الصديق بوستة.

وأوضح الوالي في تصريح لتقييم أولي للوضعية، أنه في إطار "تدعيم حظيرة الولاية بوسائل لوجيستية لمواجهة الأضرار التي تسببت فيها الأمطار التي تراوحت بين 100 و160 ملم في بعض البلديات الشرقية، استقبلت مصالح الولاية قافلة من عدة ولايات تتكون من 100 شاحنة وآلية ورافعة متخصصة في فتح الطرقات ورفع النفايات والأتربة".

وأضاف بوستة أن هذه المساعدات التي تندرج "في إطار التضامن ما بين الولايات، تبقى متواصلة كلما استدعت الضرورة"، مبرزا أن "الأوضاع مستقرة ومتحكم فيها" على اعتبار أنه تم إعادة فتح الطرقات وكذا إعادة تموين السكان بالطاقة الكهربائية التي تقرر قطعها احترازيا.

وأشار ذات المسؤول إلى أن الأمطار الغزيرة التي تسببت في تسجيل إنسدادات وانهيار بعض البنايات وارتفاع منسوب المياه بالشوارع، مست سبع بلديات تابعة لدوائر فوكة والقليعة وبوإسماعيل، لافتا إلى أن تقييم الخسائر والأضرار "لا يزال جاريا لتحديدها".