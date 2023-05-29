حملة وطنية لتلقيح الأطفال أقل من 5 سنوات

أعلنت وزارة الصحة تنظيم حملة وطنية لتدعيم عملية التلقيح للأطفال الأقل من 5 سنوات غير الملقحين بشكل جيد أو غير الملقحين أصلا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أنه "في إطار تحسين تغطية التطعيم الروتيني للأطفال المؤهلين لجدول التطعيم، تنظم وزارة الصحة حملة وطنية لتدعيم عملية التلقيح للأطفال الأقل من 5 سنوات غير الملقحين بشكل جيد أو غير الملقحين أصلا، وهذا من 30 ماي إلى غاية 08 جوان 2023".

وأضاف البيان أن "برامج التطعيم ساهم على مر السنين في القضاء على العديد من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال الجزائريين واستطاعت الجزائر أن تقطع أشواطا كبيرة في هذا المجال من خلال الرزنامة الوطنية التي تنتهجها حيث تقلصت الوفيات من 230 وفاة في كل ألف ولادة عام 1985 إلى 18.9 وفاة لكل ألف ولادة سنة 2020".

ووضعت وزارة الصحة كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة بتوفير الكميات الكافية من اللقاحات مع المستلزمات الطبية اللازمة لذلك وفق عدد تقديري للأطفال المستهدفين لهذه العملية، حسب المصدر ذاته.

وتمس هذه الحملة الوطنية كامل التراب الوطني على مستوى المرافق الصحية المخصصة للتلقيح وسيتم الاستعانة بقوافل طبية متنقلة للوصول إلى بعض السكان في المناطق المعزولة التي تفتقد للمراكز الطبية، كما تقوم الأطقم الطبية والشبه الطبية بحملات تحسيسية وتوعوية للآباء لإبراز أهمية استدراك جميع التأخيرات المسجلة في عملية تطعيم أبنائهم من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.