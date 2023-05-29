استمرار تساقط الأمطار على هذه ولايات

من المنتظر أن يستمر تساقط الأمطار التي تكون أحيانا رعدية مصحوبة بحبات البرد، على عدة ولايات من شرق البلاد وهذا إلى غاية ليلة اليوم الإثنين، حسب ما أورده الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وتخص هذه النشرية الخاصة المصنفة في مستوى يقظة "برتقالي" والتي تمتد فترة صلاحيتها إلى غاية الحادية عشر مساء من اليوم الإثنين، ولايات سطيف وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس وأم البواقي وخنشلة وتبسة وباتنة.

كما من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة على هذه المناطق ما بين 20 و40 ملم، يضيف المصدر ذاته الذي أفاد أيضا بهبوب رياح رعدية خلال الفترة المذكورة.