آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

استمرار تساقط الأمطار على هذه ولايات

مجتمع
29 ماي 2023 ()
إ.ش/وأج
0 قراءة
+ -

من المنتظر أن يستمر تساقط الأمطار التي تكون أحيانا رعدية مصحوبة بحبات البرد، على عدة ولايات من شرق البلاد وهذا إلى غاية ليلة اليوم الإثنين، حسب ما أورده الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وتخص هذه النشرية الخاصة المصنفة في مستوى يقظة "برتقالي" والتي تمتد فترة صلاحيتها إلى غاية الحادية عشر مساء من اليوم الإثنين، ولايات سطيف وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس وأم البواقي وخنشلة وتبسة وباتنة.

كما من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة على هذه المناطق ما بين 20 و40 ملم، يضيف المصدر ذاته الذي أفاد أيضا بهبوب رياح رعدية خلال الفترة المذكورة.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • أهم قرارات مجلس الوزراء

    7009 قراءة

  • رياح قوية تجتاح 13 ولاية

    4741 قراءة