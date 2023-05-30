إخماد حريق بالبويرة

تمكنت فرق الحماية المدنية اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شب بغابة واقعة بإقليم بلدية جباحية، 18 كلم غرب مقر ولاية البويرة، خلف خسائر قدرت بـ2 هكتار كإحصاء من طرف الحماية المدنية.

وحسب المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، عبدات يوسف، تدخلت إسعافات وشاحنات الإطفاء على الساعة11 سا 04 د من أجل إخماد حريق غابة بقرية بن هارون في بلدية جباحية، حيث تم إخماد الحريق على الساعة 13سا30د مخلفا احتراق حوالي 0,5 هكتار صنوبر حلبي و1,5 هكتار من الأدغال ومنع انتشاره إلى مساحة كبيرة من الغابة.

العملية تمت بحضور مصالح الغابات، الدرك الوطني والبلدية.