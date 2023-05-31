المدية: نواب البرلمان يساءلون الوالي في قطاع الشباب والرياضة

التقى ممثلو الشعب من نواب البرلمان بغرفتيه لولاية المدية في لقاء تنسيقي مع والي الولاية خصص لمناقشة وتدارس والاطلاع على واقع قطاع الشباب والرياضة بالمدية حيث سجل نواب البرلمان جملة من الانشغالات وتساؤلات تخص القطاع.

وكشفت الاحصائيات التي استعرضتها السلطات الولائية ان القطاع حظي بالعناية البالغة، من خلال ما تم رصده من برامج تنموية، لتدعيم حظيرة المنشآت الرياضية والشبانية ، بمختلف البلديات بتكلفة مالية فاقت 195 مليار سنتيم.

وقد سمحت المشاريع المنجزة من خلق توازن بين مختلف ربوع الولاية بنسبة تغطية قدرتها الجهات القائمة على شؤون قطاع الرياضة بازيد من 85 بالمئة.

وقد مكنت العمليات المسجلة في اطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حسب مدير القطاع الولاية الاستفادة من تغطية 27 ملعب بلدي بالعشب الاصطناعي، وتكييفها مع المواصفات التقنية والأمنية، لضمان اعتمادها في مختلف بطولات كرة القدم في اطار دعم النخبة الرياضية بالولاية والاستثمار الطاقات الرياضية المحلية، علاوة على استفادة 22 بلدية من ملاعب جوارية معشوشبة اصطناعيا بمجموع 149 ملعب جواري نهاية السنة الماضية، بالإضافة الى ورفع التجميد عن ثمان مشاريع هامة

حيث تم بعث ملاعب جوارية على مستوى 12 بلدية ووضع حيز المطابقة لـ 15 ملعب بلدي وتهييئته بالعشب الاصطناعي بميزانية فاقت 577 مليون دينار.