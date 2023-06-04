ماذا كتبت كبرى الصحف والقنوات عن تتويج اتحاد الجزائر؟

باركت كبرى الصحف والقنوات العربية ، تتويج فريق اتحاد الجزائر بلقب كاس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخ أبناء سوسطارة.

وكتب موقع قناة الحرة الأمريكية :" كأس الاتحاد الأفريقي.. اتحاد العاصمة الجزائري يعانق اللقب القاري الأول في تاريخه"، و أضاف موقع باقة قنوات " الجزيرة": " اتحاد العاصمة الجزائري يفوز بالكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى بتاريخه.

أما موقع " العربي الجديد"، فإعتبر أن تتويج أصحاب اللونين الأحمر و الأسود هو تعافي للكرة الجزائرية وعنون :" العاصمة يُعلن تعافي الكرة الجزائرية بعد خيبات المنتخب والأندية".

و ركزت كل من قناتي التاسعة ونسمة التونسيتين، على التتويج الأول من نوعه للاتحاد في مشواره وكتبتا:" اتحاد العاصمة الجزائري يحرز أول لقب قاري في تاريخه على حساب يانغ أفريكانز" و "لأول مرة في تاريخه،، اتحاد الجزائر يحرز كأس الاتحاد الإفريقي".

موقع قناة " العربية "، كتب هو الآخر :" اتحاد العاصمة يحرز كأس الكونفدرالية رغم الخسارة في الجزائر"، في حين عنون موقع قناة العربي:" أول لقب قاري.. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلًا لكأس الاتحاد الإفريقي".

إذاعة " مونت كارلو" الدولية، ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن تتويج اتحاد الجزائر هو إنهاء للهيمنة المغربية و علقت على التتويج: " اتحاد العاصمة الجزائري يفوز بكأس الكونفدرالية وينهي هيمنة الأندية المغربية على اللقب القاري".

يذكر أن عبد الحق بن شية مدرب اتحاد الجزائر، قال بأنه أسعد رجل في العلم عقب التتويج و الآن يستهدف لقب السوبر الإفريقي.