اتحاد الجزائر يحظى بأول تكريم له بعد التتويج

استقبل والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بمقر الولاية أسرة نادي اتحاد العاصمة، في حفل تكريمي بهيج، عقب التتويج التاريخي للنادي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم السبت الماضي.

الحفل الذي أشرف عليه الوالي تخللته مراسم تكريم أسرة نادي اتحاد العاصمة من الإدارة والأطقم الفنية، الطبية واللاعبين، بعد الإنجاز الإفريقي التاريخي، وأخذ صور تذكارية مع السيدة الكأس.

من جهتها كرمت إدارة النادي الوالي ورئيسة المجلس الشعبي الولائي، كما تمت إقامة مأدبة عشاء على شرف الحضور على وقع أنغام موسيقية أندلسية من أداء الفرقة الموسيقية لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر.

وانتهت مراسم الحفل بإطلالة من شرفة مقر الولاية للاعبي الاتحاد العاصمي حاملين كأس الكونفدرالية، على أنصار النادي الذين انتظروا اللاعبين، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية الوالي رفقة الحضور وأسرة نادي اتحاد الجزائر.