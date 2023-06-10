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انطلاق أشغال أكاديمية شبيبة الساورة

رياضة
10 جوان 2023 ()
إ.ب
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أعطي، صباح اليوم، والي ولاية بشار، محمد السعيد بن قامو، إشارة انطلاق إنجاز أكاديمية شبيبة الساورة لكرة القدم.

وحسب بيان الولاية جرت المراسيم بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، رئيس دائرة بشار، رئيس بلدية بشار، مدير الشباب والرياضة ورئيس شبيبة الساورة ومحمد زرواطي والطاقم الإداري للفريق.

ووفق ذات المصدر فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار إعادة الاعتبار للرياضة المدرسية وانتقاء وتشجيع المواهب وتدعيم الفرق الوطنية في مختلف الرياضات سواء الفردية أو الجماعية، كما يعتبر مكسب للمنطقة وخزان لفريق شبيبة الساورة.

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