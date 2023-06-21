الصين تتخذ إجراءات جديدة لزيادة معدلات المواليد

أعلنت الصين أنها ستبدأ في التكفل بمصاريف علاجات الخصوبة، في إطار مساعي الصين للحد من انخفاض معدل المواليد في البلاد، والذي يمثل مصدر قلق السلطات التي سبق أن أعلنت عن حوافز عدة من أجل تشجيع العائلات على الإنجاب ورفع معدل الخصوبة.



موقع Business Insider الأمريكي ذكر أن حكومة بكين قالت هذا الأسبوع، إنها ستتكفل بمصروفات أكثر من عشرة علاجات للخصوبة، من ضمنها التلقيح الاصطناعي وزرع الأجنة وتجميد وتخزين السائل المنوي.



ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه الصين، التي كانت لفترة طويلةٍ أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، أول انخفاض سكاني لها منذ 60 عاماً، فبحسب وكالة رويترز فإن معدل المواليد انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 6.77 لكل 1000 شخص عام 2022.



هذا التراجع في عدد السكان أدى إلى جعل الهند صاحبة أكبر عدد من سكان العالم، ووفقاً للوحة المعلومات السكانية العالمية التابعة للأمم المتحدة.



تُشير الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الصين وصل إلى 1.426 مليار شخص عام 2022، ويتوقع الخبراء أن ينخفض عدد السكان إلى أقل من مليار بحلول عام 2100، وهذا الانخفاض في عدد سكان الصين قد تكون له تداعيات خطيرة على قوة اقتصادها في المستقبل.