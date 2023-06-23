توقيف متهمين باختطاف فتاة قاصر بالعاصمة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة أربعة أشخاص مشتبه فيهم في قضية جناية إبعاد واختطاف فتاة قاصر عن طريق العنف والتهديد والاستدراج، كما أورده اليوم الجمعة بيان من مصالح امن ولاية الجزائر

وأوضح ذات البيان أن مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية المذكورة عالجت قضية جناية احتجاز فتاة قاصر، إبعادها وتعنيفها وتهديدها واستدراجها وتعريضها أيضا إلى التعذيب، وتسليم وعرض المخدرات المؤثرات العقلية عليها.

وتم معالجة قضية الحال --يضيف ذات المصدر-- بعد أن تقدم شخص إلى مقر ذات الفرقة ببئر التوتة للتبليغ عن تعرض ابنته القاصرة إلى الاستدراج، الاختطاف والاحتجاز متبوع بالتحريض على الفسق وفساد الأخلاق.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، باشرت ذات المصالح التحريات في القضية، حيث بعد استغلال معلومات قدمتها الضحية القاصر، أفضت النتائج إلى تحديد هوية الفاعلين وتم توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم، وفق ما جاء به ذات البيان.