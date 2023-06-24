وفاة الفنان كلود بارزوتي

رحل الفنان البلجيكي الشهير كلود بارزوتي، عن عمر 69 عاماً، تاركاً سجلّاً حافلاً من الأغنيات الرومانسيّة الشهيرة.

وقال مدير أعمال كلود بارزوتي، لوران كومبات، لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، إن المغني وكاتب الأغاني "توفي عن عمر يناهز 69 في سريره، محاطًا بابنتيه"، في بلدة بين بروكسل وشارلروا في بلجيكا.

وولد بارزوتي، الذي كان اسمه الأول الحقيقي فرانشيسكو، في بلجيكا، لكنه نشأ في إيطاليا. عاد إلى بلجيكا في سن 18 واستقر في بلدة كورت سانت اتيان.

وبدأ الفنان مسيرته الموسيقية في فرنسا عام 1981 بأغنيته "مدام" التي بيعت منها أكثر من 400 ألف نسخة.

وكان كلود بارزوتي قد أعلن نهاية مسيرته الفنية سنة 2020 لأسباب صحية، وقال للصحافة البلجيكية "لن أتمكن أبدًا من العودة إلى المسرح مرة أخرى".