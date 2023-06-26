حجاج بيت الله يستعدون لوقفة عرفات

بدأ اليوم الإثنين أكثر من 1.6 مليون حاج بالخروج من مدينة مكة المكرمة باتجاه منى لقضاء يوم التروية، في أجواء شديدة الحر وفي بداية أيام حج يتوقع أن يسجّل أعدادا قياسية.

وأفادت وسائل إعلام بأن شوارع منى فاضت واستقبلت أكبر مدينة خيام في العالم استيعاب آلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة للمسلمين بأداء فريضة الحجّ هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.

وأنهى مساء الأحد، مئات الآلاف من الحجاج الطواف في المسجد الحرام بمكة. وحمل الكثير منهم مظلات ملوّنة للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة حيث تجاوزت الحرارة 44 درجة مئوية ظهرا. وبعد ذلك، بدأوا في شق طريقهم إلى منى، حيث باتوا في الخيم البيضاء المكيفة المتراصة بدقة.

وتقع منى في واد تحيط به الجبال الصخرية، على بعد حوالي سبعة كيلومترات من المسجد الحرام، وتتحول كل عام إلى مخيم واسع للحجاج.

في ذروة الحج، يتوجه المصلون يوم الثلاثاء إلى جبل عرفات حيث يمضون النهار في الصلاة والدعاء تحت أشعة الشمس، قبل أن يغادروا باتجاه مزدلفة للمبيت فيها ومنها لموقع رمي الجمرات، ثم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

للإشارة فقد وصل أكثر من 1.62 مليون حاج من خارج المملكة، على ما أعلنت السلطات السعوديّة الأحد. ويتجاوز هذا الرقم عدد الحجيج العام الماضي (926 ألف حاج) بفارق كبير، فيما لم تُعلن بعد أعداد الحجّاج من داخل السعودية. وتتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من 2.5 مليون حاج من 160 بلدا في حج هذا العام.