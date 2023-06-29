"زئير الظلام" على شاشات السينما قريباً

أعلن المخرج الجزائري أحمد رياض، اليوم الخميس، عن عرض وشيك للفيلم السينمائي القصير "زئير الظلام" في قاعات السينما، بعد الانتهاء مؤخراً من تركيبه.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان رياض قوله إنّ هذا العمل المنتج في إطار ستينية الاستقلال، يروي قصة إنسانية تتقاطع فصولها مع الثورة الجزائرية، تتمثل في صراع أخوين، يطمح أحدهما لنيل رضا المستعمر خائناً بذلك لوطنه وأهله، بينما يسعى شقيقه الكفيف لحثّ الناس على الثورة في سبيل استقلال الجزائر.

وجرى تصوير مشاهد الفيلم (40 دقيقة) في حواضر برج بوعريريج وقسنطينة وسطيف، علماً أنّ حمزة محمد فوضيل كتب السيناريو والحوار، بينما شارك في التمثيل كوكبة من الفنانين على غرار محمد فريمهدي وحمزة حمودي وباسكال برونو وأحمد رزاق ونوارة براح وغيرهم.