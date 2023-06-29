وهران قبلة المسرح المتوسطي بدءاً من السابع جويلية

يستعد مسرح وهران الجهوي "عبد القادر علولة"، لاحتضان أيام وهران الثانية للمسرح المتوسطي من السابع جويلية الداخل إلى غاية الثاني عشر من الشهر ذاته، بمشاركة ست دول عربية وأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان مراد سنوسي مدير مسرح وهران الجهوي، أنّ الأخير يعكف على تحضير المحفل الذي تقرر تنظيمه هذه السنة تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون، صوريا مولوجي، وبمشاركة 6 دول متوسطية هي الجزائر وتونس ومصر وفرنسا وإيطاليا"، فيما ستوقّع دولة فلسطين مشاركتها من خلال محاضرة للباحثة نجلاء نخلي بعنوان "فلسطين فوق الركح".

واعتبر المتحدث أنّ الهدف من هذه التظاهرة "ليس التنافس بين المسرحيين بل إيجاد فرصة لتبادل التجارب والتعاون بين الفاعلين في المسرح على مستوى البحر الأبيض المتوسط، كما نأمل في تعميق البعد المتوسطي لوطننا".

وتتضمن قائمة العروض المبرمجة على خشبة مسرح وهران الجهوي (20.00 سا)، ومن المنتظر أن تشارك الجزائر بعملين، الأول افتتاحي بعنوان "الحلقة" وهو عرض تجريبي تكريمي بمشاركة 24 شاباً هاوياً سيقدّمون تركيباً مسرحياً عبارة عن مقتطفات من مسرحيات فقيد المسرح الجزائري عبد القادر علولة.

أما العرض الثاني فسيكون في ختام التظاهرة ويتعلق بمسرحية "العازب" من إخراج مولاي ملياني محمد مراد والمقتبسة عن رواية "عازب حي المرجان" للشاعرة والروائية ربيعة جلطي، وهي المسرحية التي حازت جائزة أحسن دور نسائي في المهرجان الوطني الـ 15 للمسرح المحترف.

وستحضر تونس في هذه الأيام بمسرحية "حديث التراكن" للمخرج صابر الحامي، ومصر بمسرحية "اعترافات زوجية" للمخرج أحمد فؤاد، أما ايطاليا بمسرحية "الصيف الأخير"، في حين ستشارك فرنسا بالمونودرام الموسوم "طه الذي لم يُحبّه العالم" وهو في الأصل مسرحية كتب نصها الفلسطيني عامر حلحال باللغة العربية، مستلهماً إياه من حياة الشاعر طه محمد علي.

وستخصّص هذه الأيام المسرحية دورة تكوينية من أربعة أيام لفائدة مجموعة من الشباب الهواة القاطنين في مدينة وهران، وهم طاقات واعدة استطاع المسرح الجهوي أن يدمجهم مؤخرا في مشاريع فنية بهدف توجيههم بشكل مفيد وعملي.

وسيتم في هذا الإطار الاستعانة بمخرجي المسرحيات المشاركة لتأطير هذه الورشات وبشكل تطوعي، بالإضافة إلى المخرج المحترف أحمد خوذي الذي سيكون هو الآخر متطوعا في هذه الورشات التكوينية.