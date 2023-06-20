تتويج فيلم "بوسة" في مهرجان لابول بفرنسا

افتك فيلم "بوسة" من إخراج عز الدين قصري أمس جائزة أحسن فيلم قصير في مهرجان السينما والموسيقى بمدينة لابول بفرنسا.

وجاء تتويج الفيلم القصير بعد سلسلة من المشاركات في مهرجانات دولية بدءا بمهرجان طوكيو باليابان وهي أول مشاركة لفيلم ناطق باللغة الأمازيغية بمتغير"القبائلية" وتم تصوير العمل في قرية اشلوف بلدية توجة ببجاية بمساهمة جمعيات محلية.

ويروي الفيلم قصة حب بين شابين من أداء اناييس لعزيزي ومراد بوداود و بوعلام زبلاح والممثل المعروف هشام مصباح وحكيم عبد الفتاح كمنتج منفذ.

وشارك الفيلم طيلة الصائفة في مهرجانات طوكيو وجنيف بسويسرا و كابور وباستي بفرنسا.