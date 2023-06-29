المدية : إختتام فعاليات فن الخط العربي

اسدل مساء اليوم بدار الثقافة حسن الحسني في المدية على فعاليات ورشة الطبعة الثامنة عشر لفن الخط العربي. الفعاليات التي تشرف عليها مديرية الثقافة والفنون بالتنسيق مع جمعية الراقم رفعت لروح المرحوم الفنان الخطاط والشاعر ابن الولاية حسن بن رمضان أشرفت على مراسيم اختتامها سليمة قاوة مديرة الثقافة قدمت في كلمتها تشكراتها لجمعية الراقم على دورها في الحفاظ على هذا النوع من الفن الاسلامي الأصيل و كذا دورها في إثراء الحراك الثقافي المحلي والوطني واسهامها في تطوير جماليات الفن الاصيل المرتبط بالهوية والأصالة والذاكرة للاشارة الورشة سجلت مشاركة 24ولاية وازيد من 45 خطاط. وقد تم على هامش حفل الاختتام الرسمي تكريم كل المشاركين في هذه التظاهرة .