تويتر يختبر ميزة إجراء مكالمات الصوت والفيديو

يختبر موقع تويتر خدمة جديدة لمستخدميه تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية "الفيديو" عبر الرسائل المباشرة، والتى ستوفر مزايا جديدة لمستخدمى التطبيق، تسهّل بقاءهم على اتصال مع الأصدقاء، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.



وستتيح الواجهة الجديدة، التى لا تزال قيد التطوير، سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو، من خلال النقر على أيقونة الاتصال فى صفحة الرسائل المباشرة الخاص بالمستخدم.



وعبر إطلاق هذه الخدمة، يواجه تويتر تحديات كبيرة من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من الصعب أن يتحول العديد إلى تويتر لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى مثل واتساب وإنستغرام وتيليغرام وغيرها