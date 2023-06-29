هذا ما أنفقه الجزائريون على تأشيرات "شنغن"

أظهر موقع إلكتروني متخصص أن الجزائريين أنفقوا خلال العام الماضي أكثر من 31 مليون أورو، هي رسوم الحصول على تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي "شنغن".

وبحسب موقع "شنغن فيزا أنفو"، فقد تقدم الجزائريون بأكثر من 392 ألف طلب تأشيرة "شنغن" خلال العام 2022. وكانت تكلفة طلبات الحصول على هذه التأشيرات 31.3 مليون أورو، أي ما قيمته 4.6 مليار دينار جزائري.

وقال الموقع إن إسبانيا جاءت في صدارة البلدان التي قدم إليها الجزائريون طلبات تأشيرات خلال العام الماضي، موضحا أن 26 بالمئة من إجمالي طلبات التأشيرات كانت من نصيب القنصليات الإسبانية. وتفصيلا، جرى تقديم 102 ألف طلب في قنصليات إسبانيا في الجزائر العاصمة ووهران، بتكلفة تقدر بـ8.2 مليون أورو.

وجاءت في المرتبة الثانية كل من فرنسا ثم إيطاليا، حيث تم تقديم 41 ألف طلب تأشيرة إلى فرنسا بقيمة 3.2 مليون أورو و17 ألف طلب لإيطاليا بتكلفة 1.4 مليون أورو.

وحلت ألمانيا رابعة فكلفت طلبات الجزائريين التأشيرة نحو تلك البلاد 487 ألف أورو، فيما كلفت الطلبات نحو بلجيكا، وهي خامس وجهة، 480 ألف أورو. وحسب الموقع، فالجزائريون يأتون في المرتبة الخامسة من حيث تقديم طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن".