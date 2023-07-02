غرداية: نحو تصنيف 12 معلماً تاريخياً

اقترحت مديرية الثقافة والفنون بولاية غرداية، اليوم الإثنين، تصنيف وتسجيل 12 معلماً تاريخياً ونقوش صخرية منتشرة عبر إقليم ولاية غرداية ضمن قائمة التراث الوطني.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان مدير القطاع بالولاية، عبد الجبار بلحسن، أنّه جرى الشروع في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتسجيل كل من قصر "سيدي بلقاسم" (متليلي) و"تلزديت" (بلدية العطف) و"بابا سعد" (بلدية غرداية) وقصر بلدية الضاية بن ضحوة، بالإضافة إلى نقوش صخرية تمّ اكتشافها بمنطقة ''تيقابلين'' (بني يزقن) و"بابا سعد" (بلدية غرداية) و"منطقة العلوم" (بلدية العطف) و"الضاية بن ضحوة"، إلى جانب معالم جنائزية من صنف بزينة للصناعة الحجرية.

ويهدف هذا الاقتراح الخاص بإدراج هذه المواقع من النقوش الصخرية والمعالم التاريخية ضمن التراث الثقافي الوطني إلى إعادة بعث تلك المواقع بما يسمح بمساهمتها في برامج التنمية المحلية المختلفة، سيما على مستوى الدوائر والمسارات السياحية والثقافية.

وأوضح بلحسن أنّ تلك الآثار التاريخية الحية، التي تشهد على الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي أداه هذا التراث الثقافي منذ قرون، مقترحة للتصنيف بهدف حمايتها والحفاظ عليها وضمان انتقالها إلى الأجيال القادمة، مشيراً إلى أنّ استراتيجية القطاع تهدف إلى إعادة تأهيل التراث الوطني المادي واللامادي والحفاظ عليه وترقيته وإدماجه ضمن مسار التنمية الشاملة.

وتحصي غرداية نحو 200 موقع ومعلم تاريخي بالإضافة إلى تراث عالمي مصنف ضمن لائحة التراث العالمي الإنساني لمنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) على غرار سهل وادي ميزاب وقصور المدن المحصنة الشاهدة على هندسة معمارية فريدة من نوعها وكذا نظام الري التقليدي لسقي بساتين النخيل الواقعة بسهل وادي ميزاب.