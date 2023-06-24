"ثريدز" يتجاوز 100 مليون مشترك !

انضم أكثر من 100 مليون مستخدم إلى منصة "ثريدز" للتواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا"، ما يجعلها التطبيق الأسرع نموا عبر الانترنت في التاريخ.



وتجاوزت "ثريدز" 100 مليون علامة في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بعد إطلاقها في 100 دولة مساء الأربعاء، وفق بيانات منصة Quiver Quantitative، التي تتعقب البيانات من تطبيق "إنستغرام".



ومن خلال تحقيق هذا الإنجاز في أقل من خمسة أيام ، تجاوزت "ثريدز" سجل "ChatGPT"، حيث وصل تطبيق روبوت الدردشة OpenAI إلى 100 مليون علامة في شهرين.



ويوم الجمعة، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، أن التطبيق قد تجاوز 70 مليون مشترك، لافتا إلى أن هذا الأمر "يتجاوز توقعاتنا".



وأطلقت "ميتا" في 6 يوليو خدمة رسائل نصية جديدة، أطلق عليها اسم "ثريدز"، وصممت لتزاحم "تويتر".



وتُعد "ثريدز" أكبر تحد لـ"تويتر"، التي نجح صاحبها إيلون ماسك حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع الشبيهة التي ظهرت، مثل "بلو سكاي" و"ماستودون".



وفي أول تعليق علني له بعد إطلاق "ثريدز"، اعتبر إيلون ماسك أن المنصة الجديدة تبدو عبارة عن "نسخ- لصق" لمنصة "تويتر".



وأوضح مصدر قريب من الشركة أن مخاوف تنظيمية ستؤجل إطلاق التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخضع "ميتا" لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يفرض قواعد مشدّدة على شركات الانترنت الكبرى.



وأعلن مارك زوكربيرغ، بعد أقل من 20 ساعة من إطلاق الشبكة الاجتماعية الجديدة، أن عدد المسجلين فيها وصل إلى 30 مليون مستخدم.