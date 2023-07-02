إيداع ملف حول اللباس التقليدي للشرق الجزائري لدى "اليونسكو"

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أنّه تم ايداع ملف حول اللباس التقليدي للشرق الجزائري لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" التي ستستقبل كذلك ملفات أخرى بغرض "تصنيف أنواع موسيقية جزائرية تندرج ضمن التراث الموسيقي الوطني".

وجاء ذلك في لقاء جمع مولوجي مع الصحفيين عقب إشرافها على الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي الحادي عشر للمالوف في قسنطينة. وشدّدت مولوجي على ضرورة المحافظة على مختلف الطبوع الموسيقية الجزائرية، واعتبرت ذلك "واجباً".

وذكرت مولوجي أنه بعد ست سنوات من التوقف "تعود التظاهرة هذه السنة لتصنع المشهد الثقافي القسنطيني" وذلك تحت شعار "المالوف قلعة قسنطينة ومدرستها الخالدة". وأضافت الوزيرة أنّ أحد أهداف تنظيم هذا المهرجان هو "نقل للأجيال الشابة هذا الإرث الموسيقي المتمثل في المالوف العريق"، لافتة إلى أنّ وزارة الثقافة والفنون تهدف من خلال هذه التظاهرة إلى "إعادة الاعتبار وتثمين التراث الثقافي والمادي واللامادي".