رسميا: تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق

أطلقت منصة "تويتر" الإثنين شعارها الجديد مستبدلة الطائر الأزرق بحرف "إكس" في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية. ويظهر موقع شبكة التواصل الاجتماعي الآن شعار الشركة الجديد وهو حرف "إكس" أبيض على خلفية سوداء.

وكان رجل الأعمال ومالك المنصة إيلون ماسك أعلن اعتزامه تغيير شعار تويتر. وغرّد عبر حسابه مساء الأحد "قريبا سنقول وداعا لماركة تويتر ولكل الطيور بشكل تدريجي"، قبل أن يضيف تغريدة أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون حرف "إكس" ("X").

وبعد استحواذه على تويتر العام الفائت لقاء 44 مليار دولار، غيّر ماسك في أفريل 2023 اسم الشركة إلى "إكس كورب"، فيما يتطرق بصورة مستمرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع النشاطات التي توفرها تويتر، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة "وي تشات" في الصين.