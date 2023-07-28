الاحتلال يستدعي مرابطة مقدسية للمحاكمة

استدعت سلطات الاحتلال الصهيوني، المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، للمثول أمام المحكمة بتهمة الرباط في المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر مقدسية بأن سلطات الاحتلال، سلمت ‘الحلواني’ استدعاء يقضي بضرورة حضورها للمحاكمة. وأوضحت المصادر أن خلفية استدعاء الاحتلال للمرابطة المقدسية، تعود لقضيتين سابقتين، في عامي 2019 و2021.



ويستهدف الاحتلال المرابطة الحلواني بصفة مستمرة، فقد سبق واعتقلها عدة مرات، ومنعها من السفر، وقطع عنها التأمين الصحي، إضافة إلى الإبعاد عن المسجد الأقصى. وبلغ مجموع الفترات التي أبعد فيها الاحتلال المرابطة حلواني عن المسجد الأقصى، نحو ثماني سنوات.



