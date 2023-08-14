وزارة الصحة تحذر من متحور جديد لكورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل انتشار متحور أوميكرون الجديد EG5 ب51 دولة في 5 ماي 2023 حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بالكورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، منذ أسبوع تقريبا أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك متحورا جديدا مثير للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه يشكل تهديد على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات الأدلة العلمية وتقول أن المتحور أكثر انتشارًا ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبء مرضي أكثر على المصابين آخرين.

وتابعت وزارة الصحة في تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوما يؤكد انخفاض عدد الحالات المصابة .

وبحسب وزارة الصحة توجهت منظمة الصحة العالمية بعدة نصائح تضمنت الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للإصابة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كما نصحت المنظمة الدول بالإبلاغ عن وجود أي حالات، والحفاظ على المكتسبات الصحية التي اكتسبتها الدول خلال فترة الكوفيد استعدادًا لأي طارئ .

ووجهت وزارة الصحة بالاستمرار فى غسل الأيدي باستمرار وارتداء الكمامة وتابعت، لم يثبت وجود حالات مصابة بالمتحورالجديد في مصر، وقالت لكن وارد في أي لحظة الإصابة وسيتم الإعلان بكل شفافية.