تقديم العرض الشرفي لفيلم التحدي الكبير

تم مساء السبت بقاعة (السينماتيك) الجزائر العاصمة، تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "التحدي الكبير" ،سيناريو مالك بومعيزة وإخراج وليد بوشباح الذي سلط الضوء على فئة الشباب ومشاركتهم في النضال ابان الثورة التحريرية المجيدة.

وحسب بيان لوزارة الثقافة "يتواصل البرنامج الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة والفنون سابقا، والخاص بالعروض الشرفية للأفلام المدعمة في إطار ستينية الاستقلال بقاعة السينيماتيك بالجزائر العاصمة وكذا على مستوى قاعات السينما عبر الوطن، حيث سيتابع الجمهور عروضا أخرى على غرار الفيلم الوثائقي "جزائر بدمي افديك" لرزيقة مقراني، بالإضافة إلى فيلم "همسات الفجر" لكمال روني"، وحسب نفس المصدر، "ستكون كل العروض متبوعة بجلسات مناقشة بحضور مخرجي الأفلام والفرق الفنية و التقنية المشاركة في العمل وفق برنامج سيشمل قاعة السينيماتيك والعديد من قاعات السينما التابعة لقطاع الثقافة والفنون عبر الوطن".