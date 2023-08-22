صدور أول كتاب حول أزمة صائفة 1962 في الجزائر

أصدر المؤرخ عمار محند عامر كتاب حول " أزمة صائفة 1962 في الجزائر" يخوض في الصراعات التي عاشتها الجزائر عشية الاستقلال والنزاع بين الولايات والأخوة الأشقاء في جماعة تلمسان وقيادة الأركان و جماعة "روشي نوار" و جيش التحرير الوطني الولايات الداخلية.

وهي أول مرة يحاول فيها الباحث في مركز البحث في الانتروبولوحيا الاجتماعية و الثقافية بوهران جمع كل الأحداث لإعادة تشكيل المشهد السياسي والمسار الانتقالي وتأثيراته على النظام الجزائري في طور التنشئة.

صدر الكتاب عن دار النشر "فرانس فانون .يحمل الكتاب مقدمة من إمضاء المؤطر والمؤرخ الراحل عمر كارلي وتمهيد كتبه المؤرخ محمد، وهي شهادة على نوعية العمل المنجز حسب المعايير الأكاديمية.