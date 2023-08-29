ميتا تعتزم وقف "ماسنجر لايت"

تعتزم شركة خدمات الإنترنت الأميركية "ميتا بلاتفورمس" وقف تشغيل "ماسنجر لايت" وهو النسخة الأخف ومحدودة الإمكانية من تطبيق المحادثة الفورية "ماسنجر" على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.



وأشار موقع "تك كرانش" -المتخصص في موضوعات التكنولوجيا- إلى أن مستخدمي التطبيق بدأت تصلهم رسائل توصيهم باستخدام الإصدار "ماسنجر" بدلا من "ماسنجر لايت" حتى يتمكنوا من مواصلة التحدث مع الآخرين.



كما تم حذف تطبيق "ماسنجر لايت" من متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني للمستخدمين الجدد، ولن يكون متاحا للمستخدمين الحاليين بعد 18 سبتمبر/أيلول المقبل.



يُذكر أن ميتا -التي كانت تعرف في السابق باسم فيسبوك- قدمت تطبيق "ماسنجر لايت" لأجهزة أندرويد عام 2016 للذين يستخدمون أجهزة ذكية وأقل قوة.



ويتيح هذا التطبيق الوظائف الرئيسية فقط في تطبيق "ماسنجر" حتى لا يشغل سوى مساحة صغيرة من ذاكرة الجهاز، ويستهلك كمية أقل من طاقة معالجه.

تعتزم شركة خدمات الإنترنت الأميركية "ميتا بلاتفورمس" وقف تشغيل "ماسنجر لايت" وهو النسخة الأخف ومحدودة الإمكانية من تطبيق المحادثة الفورية "ماسنجر" على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأشار موقع "تك كرانش" -المتخصص في موضوعات التكنولوجيا- إلى أن مستخدمي التطبيق بدأت تصلهم رسائل توصيهم باستخدام الإصدار "ماسنجر" بدلا من "ماسنجر لايت" حتى يتمكنوا من مواصلة التحدث مع الآخرين.

كما تم حذف تطبيق "ماسنجر لايت" من متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني للمستخدمين الجدد، ولن يكون متاحا للمستخدمين الحاليين بعد 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال متحدث باسم شركة ميتا إنه "اعتبارا من 21 أغسطس/آب الحالي، سيتم توجيه الذين يستخدمون تطبيق ماسنجر لايت على أجهزة أندرويد لاستخدام ماسنجر (أو إف بي لايت) لإرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق ماسنجر".

يُذكر أن ميتا -التي كانت تعرف في السابق باسم فيسبوك- قدمت تطبيق "ماسنجر لايت" لأجهزة أندرويد عام 2016 للذين يستخدمون أجهزة ذكية وأقل قوة.

ويتيح هذا التطبيق الوظائف الرئيسية فقط في تطبيق "ماسنجر" حتى لا يشغل سوى مساحة صغيرة من ذاكرة الجهاز، ويستهلك كمية أقل من طاقة معالجه.