تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "همسات الفجر"

احتضنت قاعة السينيماتيك بالجزائر العاصمة مساء السبت، العرض الشرفي الأول للفيلم القصير "همسات الفجر"، سيناريو الراحل عدلان بخوش وإخراج الفنان كمال رويني.

وحيب بيان لوزارة الثقافة، فان ذلك "يأتي في إطار سلسلة العروض السينمائية التي تم إنتاجها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية تحت اشراف وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي".

وتناول فيلم "همسات الفجر" في مدة 17 دقيقة، أضاف نفس المصدر، "مساهمة فئة الأطفال في الثورة التحريرية المجيدة من خلال طرح بسيط للمخرج كمال رويني الذي تطرق الى بطولات ونضال الشعب الجزائري من زاوية اخراجية مختلفة تجسيدا لسيناريو الراحل عدلان بخوش".

وينتظر أن "يتابع الجمهور يوم السبت المقبل العرض الشرفي الأول لفيلم "بلعرج" من إخراج خالد بوناب".