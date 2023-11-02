حجز كمية كبيرة من "الكوكايين" و"الكيف"

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية، أسفرت عن حجز كميات معتبرة من الكيف والكوكايين.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 69 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 07 قناطير و49 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 16,814 كيلوغرام من مادة الكوكايين و158117 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (64) شخصا وضبطت (39) مركبة و(149) مولدا كهربائيا و(109) مطرقة ضغط و(60) قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (35) شخصا آخر وضبط (33) بندقية صيد و(41229) لتر من الوقود و(111) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(84) قنطار من مادة التبغ و(7126) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.