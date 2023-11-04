اختتام الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب

اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب بقصر المعارض، بعد عشرة أيام من العروض والنشاطات المتنوعة التي شهدت حضور جمهور واسع.

فقد واصل الجمهور التوافد خلال اليوم الأخير من الصالون فيما كان عديد العارضين يستعدون للمغادرة، حيث صرح عديد الناشرين بتسجيل "إقبال ضعيف" للجمهور خلال اليوم الأخير مع تراجع "ملموس" للمبيعات رغم التخفيضات في بيع الكتب التي وصلت أحيانا لـ"50 %".

وشارك في الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب حوالي 1283 عارضا من 60 بلدا منهم 18 بلدا إفريقيا، من خلال سلسلة من اللقاءات والمجموعات المخصصة للأدب والفكر الإفريقي، نشطها عديد الكتاب والجامعيين البارزين.

في هذا الصدد استقبل الجناح المركزي لمدة ثمانية أيام, "فضاء إفريقيا" احتضن عديد اللقاءات مع كتاب أفارقة حول الأدب والفكر الإفريقي.

وشكل الأدب الملتزم في إفريقيا خلال القرن الـ21 والفكر الإفريقي أهم المواضيع التي تم التطرق إليها، فضلا عن لقاءات تكريما للزعيم الجنوب إفريقي، نلسون مانديلا (1918-2013) رمز محاربة نظام الميز العنصري (الابارتايد) وفرانتز فانون المناضل المناهض للاستعمار.

كما استقبل الصالون وجوها بارزة في الأدب الجزائري والإفريقي والعربي والدولي وكتاب ومؤرخين وجامعيين الذين نشطوا لقاءات ونقاشات حول الأدب والتاريخ والكتاب الرقمي والترجمة والكتابة الموجهة للطفل.

كما احتضن المعرض "فضاء غزة" خصص لفلسطين المحتلة عبر لقاءات وإلقاءات شعرية أبرزت تضحيات وكفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني.

من جانبه أوضح محافظ الصالون، محمد ايغرب، في ندوة صحفية، بأن التظاهرة قد احتضنت "حوالي 420" نشاطا ثقافيا موزعة على مختلف الفضاءات المخصصة لاحتضان البرنامج الثقافي الذي جرى على هامش المعرض.

كما أشار إلى أن أكثر من "300.000 عنوان" مقترحا من قبل أزيد من ألف ناشر من 60 بلدا منهم 267 دار نشر جزائرية و478 إفريقية قد شاركت في الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب تحت شعار "إفريقيا تكتب المستقبل".