سيدي بلعباس: حريق مهول يتسبب في ضيق التنفس لضحيتين

شهد موقع مجاور لحي "هواري بومدين" غير بعيد عن مجرى وادي "مكرة" بمدينة سيدي بلعباس عصر يوم الخميس اندلاع ألسنة لهب بمنطقة مجاورة لسكنات مواطنين تضم قصبا ونقطة لرمي النفايات الأمر الذي تسبب في إصابة امرأتين بضيق في التنفس من جراء تصاعد أعمدة الدخان الكثيف صوب بعض المواقع السكنية.

وكان أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لسيدي بلعباس قد تكفلوا بنقل الضحيتين إلى استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بعاصمة الولاية لتلقي الإسعافات، فيما قالت مصالح الحماية بأن أعوان الاطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار صوب التجمع السكني المحاذي لموقع الحريق.