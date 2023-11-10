شرطة مستغانم توقف مروج الكوكايين

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من توقيف شخص، يبلغ من العمر 23 سنة، تورط في قضية حيازة المخدرات الصلبة (كوكايين) لغرض البيع مع حجز كمية منها ضبطت بحوزته.

القضية جاءت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها وجود أحد الأشخاص يقوم بترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) على مستوى حي صلامندر، عليه وبعد تحديد هويته وإثر عمليات مراقبة وترصد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى ذات الحي وبعد إجراء عليه عملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على حزمتين من مسحوق أبيض تبين بعد إجراء عليها التحاليل أنها مادة الكوكايين كانت مهيأة للترويج بوزن إجمالي يقدر بـ 0.95 غرام.

الأبحاث والتحريات مع المشتبه فيه مكنت من تحديد هوية ممونه بمادة الكوكايين وهو من معتادي الإجرام وصاحب سوابق قضائية، والذي بعد تفتيش مسكنه بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم العثور داخل خزانة غرفته على ميزان إلكتروني كان يستعمل في وزن المخدرات.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، فيما تبقى الأبحاث جارية في شأن شريكه إلى غاية توقيفه وتقديمه أمام العدالة.