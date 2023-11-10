البويرة: انقاذ عائلة تسممت بغاز احادي اكسيد الكربون .

تسبب انتشار غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء من إصابة 06 أفراد من عائلة واحدة بمنزل يقع بحي سنوسي على لبلدية عين بسام ب23 كلم جنة غرب نقرا ولاية البويرة .

وحسب عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت اسعافاتنا على الساعة 18سا35د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي سنوسي علي بلدية عين بسام ولاية البويرة.

وكشف ذات المتحدث أنه خلف الحادث تسمم 06 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين سنتين و 45 سنة

وأشار عبدات أنه ارتفع العدد الاجمالي لحالات التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون منذ بداية موسم البرد إلى 09 حالات فيما أكد أنه لم نسجل اي حالة وفاة .



