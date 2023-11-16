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مجتمع

سيدي بلعباس: إحصاء 6 قضايا للمؤثرات العقلية

16 نوفمبر 2023 ()
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أقرت شرطة سيدي بلعباس اليوم الخميس بإحصائها لست قضايا متعلقة بالحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية منذ الأسبوع الأخير من الشهر المنقضي، "ما مكن من توقيف سبعة أشخاص كانوا قد تورطوا بشكل مباشر في عمليات لها علاقة ب 572 قرص مهلوس إضافة إلى 100 غرام من المخدرات من فئة الكيف المعالج كانت قد حجزت على فترات متفرقة


ويعود الفضل في معالجة القضايا الست إلى الاستغلال الأمثل للمعلومات التي كانت بحوزة رجال الشرطة بداخل قطاع الاختصاص "والمتعلقة أساسا بوجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية" ، مع الإشارة في الأخير إلى تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.

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