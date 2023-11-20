بعد ارتفاع قياسي لأسعار اللحوم البيضاء.. هني يأمر بفتح تحقيق

أمر، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، مساء أمس الأحد، المصالح البيطرية، بفتح تحقيقات عاجلة بخصوص الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم البيضاء.

ووفق بيان للوزارة، اليوم الإثنين، فإنه "على إثر الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم البيضاء خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بالرغم من الوفرة الكبيرة لهذا المنتوج، قام محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس الأحد ، باستدعاء على جناح السرعة بمقر الوزارة كافة المتدخلين في هذه الشعبة، (الديوان الوطني لتغذية الأنعام(ONAB) ، الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية (SARPA)، المؤسسة العمومية الاقتصادية للتبريد (FRIGOMEDIT)، ممثلي الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن التابعة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين(UNPA)، ومربين خواص، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة و ترقية الصادرات".

طلب الوزير، بالإسراع في وتيرة توفير المدخلات (أعلاف الدواجن) لفائدة المربين الصغار مقابل تقديم الاعتماد الصحي فقط الصادر عن المصالح البيطرية للولاية؛ وتبليغ الأسعار (الأدنى على مستوى السوق الوطني) للأعلاف المسوقة من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB)، والتي تعتبر ثابتة على طول السنة. وتبليغ عن سعر الوحدة للصوص اللاحم (Poussin Chair 1 Jour)، المحدد بـ 120دج للوحدة. ويبقى البيع حر مع نظام تتبع المربين وتعاونيات التربية للحوم البيضاء، والرفع من طاقات الإنتاج وذلك من خلال تموين السوق بالإنتاج المحلي والمستورد.

كما أمر بتقليص أجال تموين السوق باللحوم البيضاء المستوردة، والشروع في مشاورات مع ممثلي الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، للوصول إلى اتفاقية فرع (convention de branche) في أقرب أجل لغرض تحديد نموذج التنظيم والتسيير الأمثل للشعبة، بهدف ضمان استقرار الأسعار على مستوى السوق (هذه المشاورات الفرعية ستخص جميع المتدخلين في الشعبة: منتجي الأعلاف، مربين، مذابح، تعاونيات ومؤسسات وهيئات ...).