جولات استفزازية عند قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة

اقتحم عشرات المستوطنين، أول أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. وقال المصلون إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، فيما شدّدت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى. ونُشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من شرطة الاحتلال، يلتقطون الصور وهم يأكلون في صحن قبة الصخرة المشرّفة داخل المسجد الأقصى.



يُذكر أن الاحتلال الصهيوني يواصل التضييق على المصلين، ولكن الإجراءات ازدادت وحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، والذي خلّف أكثر من 13 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح.