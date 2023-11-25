ورشة سرية لصناعة " حلقوم" بمواد غير صالحة بالعاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية التابعة لمصالح الدرك الوطني بجسر قسنطينة بالجزائر العاصمة من وضع حد لنشاط ورشة سرية يقوم أصحابها بصناعة الحلويات التقليدية “حلقوم وذوابة".

وأوضح بيان للمصالح ذاتها، أن العملية جاءت بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن القضية لتتم مداهمة الورشة السرية رفقة مصالح مفتشية التجارة، ومكتب الصحة لبلدية جسر قسنطينة، وبعد المراقبة تبين أن هذه الأخيرة تنعدم فيها شروط النظافة وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلك، إضافة إلى استعمال مواد

مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. وأسفرت العملية عن توقيف شخصين وحجز 1312دلو من حلوة الحلقوم و569 دلو من حلوة الذوابة، حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بحوالي 60 مليون سنتيم .