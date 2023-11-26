المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية تسهل تنقل الأجانب داخل التراب الوطني

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار غير الشرعي بالأشخاص، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمديةبالتنسيق مع عناصر أمن دائرة وزرة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 03 أفراد، يقومون بنقل الأجانب الأفارقة من المناطق الجنوبية إلى شمال البلاد، قصد تسهيل تنقلهم بطريقة غير شرعية على التراب الوطني.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات واردة إلى عناصر الفرقة، مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في تهريب ونقل المهاجرين غير الشرعيين، من جنسيات إفريقية مختلفة، مستعملين في تنقلاتهم مركبتين نفعيتين، ليتم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف ستة (06) رعايا أفارقة من جنسيات مختلفة، كان يقلهم ثلاثة (03) أشخاص من جنسية جزائرية، إستكمالا للتحقيق مع المشتبه فيهم، تبين أن سائقي المركبتين ومرافقهما يقومون بعملية نقل الآجانب فوق الإقليم الجزائري بصفة غير شرعية مقابل مبالغ مالية هامة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن جناية تسهيل دخول وتنقل وإقامة أجانب فوق الإقليم الجزائري بصفة غير شرعية مرتكبة من طرف عدد من الآشخاص بإستعمال وسيلة نقل- الدخول والإقامة غير الشرعية .