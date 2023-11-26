بجاية : تواصل عملية البحث عن المفقود بوادي أغريون

تواصل ، لليوم الثالث على التوالي ، عناصر الحماية المدنية عمليات البحث عن المفقود الذي جرفته سيول وادي أغريون على مستوى منطقة برج ميرة ببلدية تاسكريوت دائرة درقينة المفقود البالغ 49سنة ، جرفته سيول وادي أغريون على مستوى منطقة برج ميرة بلدية تاسكريوت دائرة درقينة

حيث ، سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 30 عون بمختلف الرتب و التخصصات منهم فرق الغطس و الفرق السينوتقنية للكلاب

وخلفت التقلبات الجوية الأخيرة بولاية بجاية ، انهيار جسر بطول 15 متر على الطريق الولائي رقم 06 الرابط بين بلدتي تاسكريوت و آيت اسماعيل بسبب ارتفاع منسوب المياه ، والبحث عن شخص مفقود يبلغ من العمر حوالي 49 سنة من جنس ذكر في وادي بني اسماعيل ببلدية تاسكريوت.