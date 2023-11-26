وزارة الثقافة تلتفت لقاعة عميد الفكاهة الجزائرية بوبقرة

قررت وزارة الثقافة إعادة تأهيل وتجهيز قاعة السينما بمدينة البرواقية ولاية المدية التي تبقى شاهد عيان على البدايات الأولى لعميد الفكاهة الجزائرية الراحل حسن الحسني "بوبقرة" الذي كانت البرواقية محطته الأولى مع فن الخشبة خلال الحقبة الاستعمارية وقد ولد حسن الحسني في 24 أفريل 1916 ببلدية بوغار، المحاذية لمدينة قصر البخاري، قبل ان ينتقل بعد ان تحصل على شهادة التعليم الابتدائي بمسقط رأسه، إلى مدينة البروافية مرافقا لوالده عبدالقادر، الذي كان مدرّسا للّغة الفرنسية بمنطقة ''المطلق''.

وقد اشتغل حسن الحسني في بداياته حلاقا، قبل إشرافه على تسيير قاعة السينما ' بعد تأسيسه لجمعية شمس و كان يقدم فيها عروضه المسرحية الفكاهية ويقول قرطبي عبد القادر رفيق الراحل بوبقرة الذي توفي مؤخرا '' كان حسن الحسني رجلا طيبا ووطنيا حتى النخاع .. عانى كثيرا في حياته من أجل الجزائر، كان حلاقا، وكان أول عمل فني جمعني به مسرحيتان إحداهما تحمل عنوان ''أحلام حسان''، أما الثانية فوسمت ب''طريق الخير''،

وجسد أدوارها آنذاك رفقتنا مجموعة من الأسماء من مدينة البرواقية المولعة بأب الفنون، واعتلاء خشبة المسرح، والتي اكتشفها حسن الحسني، وهي اليوم في الدار الأخرى على غرار ''دادسي علي، زبير بن دحمان، أحمد وجلول''.

ويواصل عمي عبد القادر ''إذ وبالرغم من العراقيل التي كنا نواجهها آنذاك مع رئيس البلدية الفرنسي المدعو ''فرجو''، إلا أننا كنا نتحصّل بشق الأنفس على الترخيص لتقديم عرضنا المسرحي، بقاعة ''السينما''.

وفي ظل التضييق الذي مارسته السلطات الاستعمارية على حسن الحسني ومنع فرقته من النشاط غادر البرواقية باتجاه الجزائر العاصمة، وقد تحولت القاعة في سنوات الاستقلال الى قاعة لعرض الأفلام السينمائية واحتضان الحفلات الى جانب لقاءات الحملات الانتخابية في زمن التعددية

وقد رصدت وزارة الثقافة غلافا ماليا لاعادة تاهيل القاعة التي انتهت بها الاشغال في انتظار تجهيزها بمختلف المعدات والوسائل اللازمة ،وفي هذا الإطار عقدت سليمة قاوة مديرة الثقافة والفنون اجتماعا مع باحة بشير رئيس دائرة البرواقية اين تم تباحث كل تحفظ على حدى وبخاصة تحفظات قطاع الحماية المدنية التي تم رفع بعضها ، وتباحث حصص التجهيز الخاصة بالمرفق الثقافي،

كما تم خلال هذه الجلسة الاتفاق بين مصالح مديرية الثقافة والفنون ومصالح بلدية البرواقية يقضي بإسناد تسيير تشاركي لهذا المرفق مع البلدية إلى حين صدور مرسوم الانشاء القانوني لهذه المنشٱة الثقافية هذا التسيير سيكون تشاركيا يعمل من خلاله القطاعان على ضمان أداء أمثل ومردود أنجع لنشاط هذا المرفق الثقافي العام

وأكدت مديرة الثقافة والفنون لولاية المدية ان دخول القاعة بعد تجهيزها حيز الخدمة الفعلية سيعزز حظيرة المرافق الثقافية بالولاية وسيهم في تعزيز المشهد الثقافي والفني بالولاية لا سيما في مجالات العروض السينيما توغرافية والنشاطات الملحقة بها بالإضافة إلى المناصب و الوظائف التي سيوفرها هذا المرفق لفائدة الشباب،

شانها في ذلك شان المركز الثقافي الذي يحمل اسم حسن الحسني الذي هو الآخر يحتاج الى التفاتة من السلطات البلدية لاعادة تاهيله من جديد و تاطيره خاصة وانه يعد صرحا هاما يمكن استغلاله في تفعيل وتوسيع النشاط الثقافي بالولاية بالنظر إلى مساحته والى الفضاءات التي يشملها والتي يمكن استغلالها في ترقية وتعزيز الفعل الثقافي بالولاية