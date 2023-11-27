إنقاذ صيادين والبحث عن ثالث في عرض البحر بعنابة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية بعنابة في حدود الساعة 17 سا 58 د من مساء أمس بالمكان المسمى الصخور البحرية الملاس بشاطئ جنان الباي بلدية سرايدي ، لأجل عملية البحث عن 03 صيادين مفقودين.

وتمكنت ذات المصالح من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 28 سنة عثر عليه في الصخور البحرية وهو في صحة جيدة، والثاني وجد على متن قارب في عرض البحر وهو رجل يبلغ من العمر 34 سنة ويعاني من انخفاض كبير في درجة الحرارة بعد معاينته من طرف طبيب الحماية المدنية تم تحويله إلى مستشفى ابن سينا. فيما تتواصل عملية البحث عن الضحية الثالث، وفق بيان الحماية المدنية .