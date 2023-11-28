بشار: حجز 2568 وحدة كحولية

نجح أفراد فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بشار، في حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع والمقدرة بـ2568 وحدة كحولية من مختلف الأنواع.

وحسب ما توفر لـ"الخبر" من معطيات فإن العملية تمت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر فرقة البحث والتحري مفادها استغلال شخص، مشتبه فيه، يبلغ من العمر 28 سنة، مسكنه في تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض ترويجها بالوسط الحضري لمدينة بشار.ليتم بعدها استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه والذي كانت نتائجه سلبية غير أنه تم حجز عرضيا الكمية المشروبات الكحولية.

وعلمت "الخبر" أنه إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة الاختصاص عن تهمة حيازة وتخزين مشروبات كحولية (محلية الصنع) بدون رخصة من أجل العرض والبيع.