تلمسان: تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لندرومة في تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية، حيث بناء على معلومات مؤكدة وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش منزل مشتبه فيه، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص مع حجز عتاد كان يستعمل في عملية التزوير والذي يحتوي على آلة طباعة تستعمل في طبع الأوراق النقدية وحبر من مختلف الألوان وقطعة من الكيف المعالج وخنجر ودراجة نارية.

وحسب بيان لخلية والإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان فإن هذه العملية النوعية تأتي في سياق المجهودات المبذولة الرامية إلى إحباط محاولة زعزعة أمن واستقرار البلاد، وكذا استنزاف وتخريب قدرات الاقتصاد الوطني لا سيما من خلال إغراق السوق الوطنية بالعملة المزورة.

وتم تقديم هذه الأطراف أمام وكيا الجمهورية لدى محكمة ندرومة. من جهة استطاعت فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد المجموعة الأولى لحرس الحدود، من توقيف شخصين وبحوزتهما 6حزم مغلقة بأحكام بواسطة الشريط اللاصق كانت لها كمية من المخدرات بوزن 2كلغ و288غ مع حجز دراجة نارية كانت تستعمل في نقل هذه السموم. وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب العسة الذي أودعهما الحبس المؤقت.